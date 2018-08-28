В Чувашии сотрудник ГИБДД с сыном вынес из огня парализованного юношу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Сотрудник управления ГИБДД по Чувашской Республике подполковник полиции Юрий Плотников и его сын вынесли из горящего дома юношу-инвалида, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Полицейский был в гостях в деревне Сарчаки Моргаушского района у родственников, когда на противоположной стороне улицы загорелся жилой дом.

"Юрий Плотников вместе со своим 20-летним сыном побежал к месту пожара. Вокруг горящего здания столпились местные жители, которые пытались потушить огонь своими силами. Мужчины откатили припаркованные поблизости автомобили. Соседи сказали, что в доме может находиться внук хозяина — 17-летний молодой человек, который не может самостоятельно передвигаться. Узнав об этом, полицейский с сыном, разбив стекло, пробрались в дом и вынесли инвалидную коляску через оконный проем на улицу", — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В результате пожара помещение сгорело дотла.

"Благодаря смелым и решительным действиям Юрия Плотникова и его сына, проявленным в экстремальной ситуации, жизнь человека была спасена", — отмечается в сообщении.