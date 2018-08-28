МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Прокуратура Мурманской области внесла представление директору мурманской гимназии №3, которая планировала уволить замдиректора и учителя истории Светлану Корнаухову за комментарий в соцсети, возмутивший руководство школы. Ситуация вызвала большой общественный резонанс.

Прокуроры полагают, что при оптимизации учебного процесса сокращению подлежала только одна должность, а со второй преподаватель не может быть уволен, сообщила РИА Новости помощник прокурора Ленинского округа Ксения Оборотова.

Предостережение прокуратуры

Скандал в мурманской гимназии №3, вызвавший широкий резонанс, разгорелся в конце учебного года, когда замдиректора и по совместительству учитель истории Светлана Корнаухова получила извещение о сокращении. Произошло это сразу после того, как она оставила в соцсети комментарий, который директор гимназии сочла некорректным.

После того как ситуация получила широкую огласку, ученики, выпускники и родители начали собирать подписи под петицией в защиту учителя. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина отправила обращение на имя главы администрации Мурманска Андрея Сысоева с просьбой разобраться в истории с увольнением. Министерство просвещения РФ и всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" также встали на защиту мурманской учительницы. Свою проверку провела прокуратура после обращения родителей одного из учеников.

"Ввиду того, что в настоящее время Корнаухова занимает должности замдиректора по воспитательной работе и учителя, в целях недопущения нарушения образовательным учреждением трудового законодательства при планируемом увольнении Корнауховой исполняющей обязанности директора образовательного учреждения 23 августа объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства", — сообщили РИА Новости в прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что при сокращении должности замдиректора Корнаухова не может быть автоматически уволена с должности учителя. "Уволив с должности замдиректора, нельзя уволить с должности, которая не сокращается", — добавили в прокуратуре.

Сама директор гимназии Татьяна Девяткова пояснила РИА Новости, что сокращение связано только с оптимизацией учебного процесса, и Корнаухова сможет остаться работать в школе учителем. Связано ли это с предписанием прокуратуры, директор не пояснила.

Взгляд на патриотизм

Светлана Корнаухова пришла в гимназию №3 сразу после окончания института и проработала здесь 35 лет. За эти годы она не раз была отмечена различными грамотами и благодарностями и даже стала победителем нацпроекта "Образование" наряду с другими успешными педагогами страны, отличником народного образования. Среди ее выпускников есть школьники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ. В последние годы она совмещала должности замдиректора по воспитательной работе и учителя истории.

В мае этого года, сразу после дня Победы, в соцсети появилось сообщение о чествовании мурманских юнармейцев, получивших награду за патриотическую работу. Корнаухова тогда оставила комментарий к сообщению, посетовав, что заслуги обычных школьников, которые этим занимаются постоянно, администрация не отметила. При этом учитель имела ввиду ребят, которые много лет занимались патриотической работой, например, в музее гимназии.

"Я написала: "Форму купили, медали дали… Вот и весь патриотизм. А те ребята, которые реально четыре года разыгрывают сцены военной жизни, поют для жителей города военные песни, встречают ветеранов в своем музее, даже благодарности не достойны! Показуха эти ваши мальчики-юнармейцы". Девятнадцатого мая меня вызвала директор, протянула скрин с комментарием со словами, что она меня увольняет за аморальный проступок, выразившийся в том, что я прокомментировала фотографии и высказала свое мнение", — рассказывает Корнаухова.

В разговоре с директором учитель пояснила, что она хотела только чтобы всех детей отметили на равных. Татьяна Девяткова с Корнауховой не согласилась. "Я как руководитель детского учреждения обязана реагировать на не совсем корректные – это я мягко говорю – высказывания любого работника — от техперсонала до замдиректора. И если кто-то позволяет себе грубые, резкие, унижающие высказывания, я обязана реагировать. Я пригласила Светлану Борисовну к себе и об этом говорила, но это был только наш разговор", — пояснила Девяткова РИА Новости.

Директор подчеркнула, что решение о сокращении Корнауховой было принято после тщательного анализа работы гимназии и продиктовано исключительно необходимостью оптимизации учебного процесса. "Вопрос о сокращении штата решается любым учреждением в связи с совершенствованием организационной структуры – только эта причина. Другие причины, которые были выдуманы — ложные", — резюмировала директор.

Из учителя в уборщицы

Корнаухова получила уведомление о сокращении, но отказалась подписывать. Ей предложили в школе должности технички и гардеробщицы, от которых педагог отказалась. О должности учителя истории, на которую она была тарифицирована в мае, в тот момент речь не шла.

"В соответствии с Трудовым Кодексом любой руководитель обязан предоставить любые имеющиеся вакансии. Люди не знают трудовой кодекс", — пояснила Девяткова.

"Директор сказала, что меня надо уволить и как замдиректора, и как учителя. Я была готова на полставки. Ее задача — чтобы меня не было в школе", — уверена Корнаухова.

Она говорит, что благодарна всем, кто ее поддержал, в том числе пятерым коллегам, которые вступились за нее перед директором.

"Меня и нынешние ученики поддерживают, пишут, готовы голодать и идти на демонстрацию. Я впервые столкнулась с таким. Я всегда говорила детям, что нужно отстаивать свое мнение, бороться, и правда победит. Теперь я считаю, что правда не победит, что в этой ситуации общественность не сможет переломить ситуацию", — с грустью говорит Корнаухова.

Право быть учителем

Светлану Корнаухову должны были сократить с 29 августа, однако во вторник стало известно, что директор гимназии готова предложить ей должность учителя истории. "Она будет продолжать работать в нашей гимназии учителем истории. Никакого нарушения трудового законодательства нет. Она давно работает, в договорах прописано, что работает по должности учителя в том числе", — сообщила Девяткова.

Сама учительница пока не считает такое решение победой. "То, что мне предлагается – это треть ставки. Пока нет письменных предложений о работе. Если мне предложат, буду требовать полную нагрузку", — пояснила она.

На ситуацию обратила внимание губернатор Марина Ковтун. В министерстве образования Мурманской области заявили, что готовы предложить работу Корнауховой. "С нашей стороны единственное, что мы можем сделать – это трудоустройство. Если она примет решение работать, мы готовы рассмотреть вопрос ее трудоустройства в наши учреждения", — пояснила РИА Новости и.о. министра образования региона Ирина Ковшира.

По ее словам, изначально в министерстве спокойно отреагировали на ситуацию с сокращением: оптимизационные процессы проходят в конце года, меняется численность детей, руководство образовательного учреждения может принять решение о сокращении административного персонала. "Мы и раньше говорили, что в этой гимназии пять замов на 600 человек – это роскошь", — отметила Ковшира.

Светлана Корнаухова готова до конца бороться за свое право преподавать историю в родной гимназии. Она уверена, что делает это не только ради себя, но и для своих учеников, которых всегда убеждала в необходимости отстаивать свою позицию и никогда не сдаваться.