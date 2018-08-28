МВД подтвердило, что на эшелон в Забайкалье напали местные жители

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полиция ведет розыск напавших на военный эшелон в Забакальском крае местных жителей, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Ярцев.

"Принимаются меры по обеспечению безопасности, ведется розыск нападавших, в том числе сотрудниками полиции", — пояснил Ярцев.

Он добавил, что нападавшие — местные жители. В результате применения военными оружия один человек был ликвидирован, еще один нападавший получил ранение.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на станции Петровский завод в Забайкальском крае несколько человек пытались напасть на воинский эшелон. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись.