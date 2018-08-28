В Москве 20 змей не сбегали из квартиры, уточнили в МЧС

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Змеи не сбегали из квартиры на Ленинском проспекте в Москве, они все время были в контейнере, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

В понедельник департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы сообщил, что 20 змей сбежали из квартиры: две китайские хабу, 16 гадюк обыкновенных, два удава мадагаскарских. Большинство змей ядовитые и опасные. Также сообщалось, что они доставлены в центр передержки животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Уточняются подробности инцидента, ведется расследование.

"Ловить их не пришлось, они все время были в контейнерах. Сотрудник департамента природопользования изъял их для транспортировки в центр реабилитации диких животных в Московской области", — сказал собеседник агентства.