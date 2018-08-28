На Сахалине младенцу с ножевыми ранениями провели операцию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 авг – РИА Новости. Младенцу с ножевыми ранениями, которого самолет МЧС доставил из Охи (север Сахалина) в областной центр Южно-Сахалинск, провели операцию, состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская.Sakhalin.info со ссылкой на местного жителя, ребенка поранил пятилетний старший брат. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
"Грудной девочке с ножевыми ранениями, доставленной из Охи в Южно-Сахалинск, по медицинским показаниям все-таки понадобилось оперативное вмешательство. Пока состояние младенца по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. С самого начала врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы", — отметила собеседница агентства.
Сахалинский омбудсмен добавила, что она встречалась с матерью девочки. "Она живет у родственников в Южно-Сахалинске, но мы находимся с ней на постоянной телефонной связи. Ей также понадобилась помощь психолога, специалист с ней тоже постоянно работает. В Оху мы также отправили еще одного психолога, который оказывает весь объем помощи отцу и пятилетнему брату девочки", — рассказала Устиновская.
СУСК по Сахалинской области возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка". Устанавливается причастный к совершению преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала этот случай тревожным.