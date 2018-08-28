На Сахалине младенцу с ножевыми ранениями провели операцию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 авг – РИА Новости. Младенцу с ножевыми ранениями, которого самолет МЧС доставил из Охи (север Сахалина) в областной центр Южно-Сахалинск, провели операцию, состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская.

Ранее в региональном управлении СК РФ сообщали, что в местную больницу доставлена 11-месячная жительница Охи с ножевыми ранениями. Как уточняло издание Sakhalin.info со ссылкой на местного жителя, ребенка поранил пятилетний старший брат. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

"Грудной девочке с ножевыми ранениями, доставленной из Охи в Южно-Сахалинск, по медицинским показаниям все-таки понадобилось оперативное вмешательство. Пока состояние младенца по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. С самого начала врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы", — отметила собеседница агентства.

Сахалинский омбудсмен добавила, что она встречалась с матерью девочки. "Она живет у родственников в Южно-Сахалинске, но мы находимся с ней на постоянной телефонной связи. Ей также понадобилась помощь психолога, специалист с ней тоже постоянно работает. В Оху мы также отправили еще одного психолога, который оказывает весь объем помощи отцу и пятилетнему брату девочки", — рассказала Устиновская.

СУСК по Сахалинской области возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка". Устанавливается причастный к совершению преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала этот случай тревожным.