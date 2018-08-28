В Воронеже проверяют информацию о нападении сотрудницы банка на клиентку

ВОРОНЕЖ, 28 авг — РИА Новости. Полиция начала проверку информации об инциденте в финансовом учреждении в центре Воронежа, сотрудница которого якобы проткнула ручкой щеку пришедшей поменять 100-долларовую купюру женщине, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.

Информация об инциденте появилась в понедельник на воронежском интернет-портале "МОЁ! Online". По данным издания, сотрудница банка отказалась принимать у женщины 100-долларовую купюру и, после словесного конфликта, проткнула ей щеку шариковой ручкой.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины конфликта и обстоятельства произошедшего. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, с целью установления вреда здоровью, причинённого заявительнице", — сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Как информирует пресс-служба ГУМВД, после инцидента 46-летняя женщина обратилась в отдел полиции №6 Воронежа с заявлением на сотрудницу финансового учреждения.

"Женщина пояснила, что при посещении данного учреждения в ходе возникшего конфликта ей была причинена физическая боль", — уточнили в ведомстве.