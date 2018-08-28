В Приморье нашли лодку с трупом иностранного рыбака

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Рыбацкую лодку с умершим человеком, возможно, гражданином КНДР, нашли у берега острова Русский в Приморье, сообщают следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.
Как писал сайт Vl.ru, лодку нашли на территории Приморского океанариума, мужчина был, предположительно, из КНДР.
"Установлено, что сегодня в Приморском крае у береговой линии острова Русский обнаружена рыбацкая лодка с умершим человеком на борту азиатского типа внешности. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято законное решение", — отмечает следствие.
Следователи проводят проверку по факту обнаружения умершего.
Власти Приморья ввели в крае режим повышенной готовности из-за двух тайфунов: Rumbia и Soulik.