В Приморье нашли лодку с трупом иностранного рыбака

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Рыбацкую лодку с умершим человеком, возможно, гражданином КНДР, нашли у берега острова Русский в Приморье, сообщают следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Как писал сайт Vl.ru, лодку нашли на территории Приморского океанариума, мужчина был, предположительно, из КНДР.

"Установлено, что сегодня в Приморском крае у береговой линии острова Русский обнаружена рыбацкая лодка с умершим человеком на борту азиатского типа внешности. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято законное решение", — отмечает следствие.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения умершего.

Ранее краевые власти сообщали, что почти 250 иностранных судов пережидают шторм в бухтах Находки, Тернейского и Ольгинского районов. Отмечалось, что это в основном рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая. Как сообщали в пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, одному из северокорейских рыбаков, получившему во время тайфуна тяжелую травму, потребовалась медицинская помощь.

Власти Приморья ввели в крае режим повышенной готовности из-за двух тайфунов: Rumbia и Soulik.