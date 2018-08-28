Многодетная семья попала в аварию под Кировом из-за кабана на дороге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Один ребенок погиб, трое детей и двое взрослых получили травмы в результате аварии, произошедшей из-за выскочившего на дорогу кабана, сообщает пресс-служба управления МВД России по Кировской области.

ДТП произошло во вторник около 3 часов ночи на 257 км федеральной автодороги "Вятка" в Арбажском районе Кировской области.

"По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля "Лада-Ларгус" совершил наезд на кабана, внезапно выбежавшего на проезжую часть, после чего съехал с дороги и совершил наезд на оголовок водопропускной трубы. В результате происшествия 8-летний пассажир автомобиля погиб. Еще пять человек — водитель автомашины и четыре пассажира — 39-летняя женщина и трое мальчиков (их возраст 2 месяца, 2 года и 15 лет) получили травмы и были госпитализированы", — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.