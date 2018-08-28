В Крыму в ДТП погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в понедельник на трассе Симферополь — Феодосия, сообщили РИА Новости в минздраве Республики Крым.

ДТП произошло около 21.00 на трассе Симферополь-Феодосия у поворота на село Отважное, на трассе столкнулись два легковых автомобиля.

"В результате аварии три человека возрастом 21, 24 и 25 лет получили травмы, не совместимые с жизнью. Двое мужчин (28 и 31 год) доставлены в Старокрымскую больницу, их состояние средней степени тяжести", — сообщили в минздраве.

Отмечается, что дети в ДТП не пострадали, на месте работали три бригады скорой помощи.