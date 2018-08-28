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Происшествия

Из тюрьмы на больничный: криминальному авторитету "простили" 15 лет отсидки

(обновлено: 08:07 28.08.2018)
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© Фото : Дмитрий Шевалдин/"Наша Газета"Заседание суда по делу Киколая Смовжа и Павла КозловаЗаседание суда по делу Киколая Смовжа и Павла Козлова
© Фото : Дмитрий Шевалдин/"Наша Газета"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Синарский районный суд города Каменска-Уральского постановил освободить от наказания 58-летнего криминального авторитета Николая Смовжа по кличке Палыч. Четыре года назад за организацию убийств и другие преступления ему дали 19 лет колонии строгого режима. Однако адвокаты обвиняемого считают, что из-за плохого самочувствия он не может находиться за решеткой. О том, чем "прославился" преступный лидер и почему прокуратура намерена обжаловать приговор, — в материале РИА Новости.

Отстрел конкурентов

Николая Смовжа, владельца самого крупного торгового центра города Ревды, задержали в собственной квартире в феврале 2014-го. Операцию проводили оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке спецназа. Никакого сопротивления ни хозяин, ни его телохранитель, спрятавшийся в шкафу, оказать не успели, хотя при обыске у последнего под матрасом нашли боевой пистолет.

© Фото : ГУ МВД по Свердловской областиПистолет, найденный под матрасом телохранителя
© Фото : ГУ МВД по Свердловской области
Пистолет, найденный под матрасом телохранителя

Это вызвало много шума среди местных бизнесменов. Сразу возникли предположения, что арест связан с переделом сфер влияния и возможным рейдерским захватом активов. Впрочем, силовики быстро опровергли домыслы, предъявив коммерсанту обвинения в организации нескольких убийств, незаконном обороте оружия, уничтожении чужого имущества, а также покушении на убийство.

По данным следствия, на криминальный путь Палыч встал почти 30 лет назад, а первое убийство организовал еще в 1994-м. Тогда три его подельника, надев маски, средь бела дня ворвались в кафе и расстреляли лидеров конкурирующей группировки Агалакова и Фаршатова. Поводом к расправе послужило стремление конкурентов переманить под свою крышу несколько бизнесменов, плативших "дань" Смовжу.

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© Фото : Федерация бокса Республики Крым
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Преступление долго не могли раскрыть. Одного из исполнителей осудили только в 2017-м, приговорив к восьми годам колонии. Избежать более строгого наказания ему помогли сделка со следствием и показания на бывшего босса. Другие участники расправы до суда не дожили.

 "В девяностые Палыч, как и другие криминальные авторитеты, занимался рэкетом, но большинство коммерсантов просто боялись писать заявления. Его группировка насчитывала несколько десятков физически крепких и вооруженных бойцов, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Влияние Смовжа распространялось не только на Ревду, где он был так называемым смотрящим, но и на соседние города".

Старые привычки

В нулевые Палыч активно осваивал наиболее прибыльные направления в регионе, вкладывая деньги в многочисленные бизнес-проекты. А в июне 2004-го взялся за старое — устроил разборку в одном из городских кафе. "С целью укрепления авторитета Смовж решил наказать обидчика одного из своих приятелей, — сообщили в прокуратуре Свердловской области. — Вооружившись карабином "Сайга" он зашел в заведение и два раза выстрелил в участника конфликта, который от полученных ранений позже скончался в больнице".

В преступной среде Палыч действительно пользовался авторитетом. К нему обращались, если нужно было кого-то избить или даже убить. Так, в апреле 2007-го один из знакомых пожаловался Смовжу, что возле ночного клуба повздорил с двумя посетителями. Палыч вызвал своих телохранителей Козлова и Пупкова и приказал разобраться, пообещав денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

© Фото : ГУ МВД по Свердловской областиФигура, найденная оперативниками во время обыска в кабинете Смовжа
© Фото : ГУ МВД по Свердловской области
Фигура, найденная оперативниками во время обыска в кабинете Смовжа

Вооружившись бейсбольными битами, охранники сразу отправились в клуб и избили обидчиков до потери сознания. Один из них через несколько дней скончался в больнице. Другой сумел вырваться и убежать в тот момент, когда его тащили к пруду, чтобы утопить. Прокуратура возбудила два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", но найти подозреваемых тогда не смогли.

В 2008-м силовикам все-таки удалось отправить Палыча в колонию. Он получил шесть лет за то, что из травматического пистолета расстрелял охранников одного из городских баров. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались Козлов и Пупков. Троица обвинялась в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Правда, за решеткой Смовж провел всего три года, выйдя на свободу уже в марте 2011-го. По УДО.

Медицинская тайна

По неофициальным данным, серьезно прижать Палыча к стенке оперативникам помог человек из его ближайшего окружения, на тот момент отбывавший наказание за ряд преступлений. Чтобы сократить срок, он заключил сделку со следствием и сдал своего более статусного подельника.

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В мае 2016-го Смовжа приговорили к 19 годам строгого режима. "К сожалению, уже не осталось в живых тех свидетелей, которые могли бы прояснить картину, поэтому следователям сейчас можно повесить все что угодно, — заявил в последнем слове обвиняемый. — Это все построено так, чтобы забрать мою долю в торговом центре. Я болею тяжелой формой сахарного диабета. Мое здоровье ухудшается с каждым днем. На этом фоне я получил инвалидность по зрению". Свою вину он не признал ни по одному из эпизодов.

Проблемы со здоровьем позволили адвокатам подать ходатайство о досрочном освобождении. В марте этого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение освободить Палыча. Прокуратура тут же обжаловала вердикт, и вскоре его отменили. После этого защитники криминального авторитета обратились уже в Синарский райсуд Каменска-Уральского — по месту отбывания наказания. И суд вновь встал на сторону Палыча.

"Ходатайство было удовлетворено, но мы не можем это комментировать, — сообщили РИА Новости в суде. — Заседание было закрытым, и постановление оглашению не подлежит, поскольку содержит охраняемую законом информацию, в частности медицинскую тайну".

© Фото : "Наша Газета"Заседание суда по делу Николая Смовжа и Павла Козлова
© Фото : "Наша Газета"
Заседание суда по делу Николая Смовжа и Павла Козлова

Это решение также будет обжаловано в вышестоящей инстанции. Как рассказали РИА Новости в Свердловской областной прокуратуре, при назначении срока судья учитывал тот факт, что обвиняемый был не совсем здоров. Кроме того, болезнь у него диагностировали еще до совершения преступлений, однако это не помешало ему убить несколько человек.

"Освобождение Смовжа от отбытия наказания почти на 15 лет не отвечает смыслу правосудия и принципу неотвратимости наказания, — резюмируют в ведомстве. — К тому же в местах лишения свободы в настоящее время он получает соответствующее профилю заболевания необходимое лечение".

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