В Тюменской области три человека погибли в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Иномарка на трассе в Тюменской области при обгоне задела микроавтобус и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "Ладой Калиной": погибли трое в отечественном автомобиле, еще пять человек получили травмы, сообщили РИА Новости в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла днем в понедельник на 134-м километре автодороги Курган – Тюмень. По данным областного ГИББД, водитель автомобиля Honda, совершая обгон, задел попутный микроавтобус, следующий по маршруту Тюмень-Исетск-Упорово, после чего на встречной полосе столкнулся с автомобилем "Лада Калина".

"В результате ДТП погибли трое человек из "Лады Калины". Девушка 2000 года рождения из отечественного автомобиля получила повреждения. В автомобиле Honda пострадали четыре человека: семья с двумя детьми – мальчиками 13 и 16 лет", – сказала собеседница агентства.

В ведомстве добавили, что в микроавтобусе никто не пострадал. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.