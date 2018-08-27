В Томской области нашли мертвым подростка, пропавшего два месяца назад

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 авг — РИА Новости. Подросток из Ямало-Ненецкого автономного округа, уехавший из дома на велосипеде и пропавший два месяца назад, найден мертвым в реке Ларь-Еган на территории Томской области, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Согласно данным следствия, в конце июня 17-летний житель Ноябрьска выехал на велосипеде из дома в неизвестном направлении. Правоохранительные органы, установив маршрут его передвижения, пришли к выводу, что юноша отправился в Томскую область. Сначала он приехал в Александровский район, где несколько дней жил в гостинице, а затем выехал в сторону города Стрежевой.

По информации следователей, в середине июля в реке Ларь-Еган примерно в полутора километрах от деревни Ларино Александровского района было обнаружено неопознанное тело. Личность погибшего позволила установить генотипоскопическая экспертиза.

"Им оказался несовершеннолетний житель города Ноябрьск. В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

Следственное управление уточняет, что по факту безвестного исчезновения 17-летнего ямальца было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Сотрудники ведомства ищут очевидцев и свидетелей, которые могли бы знать подробности последних месяцев жизни подростка.