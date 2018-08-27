Всех отравившихся в Котельниках строителей выписали из больницы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Все строители, отравившиеся на прошлой неделе в Котельниках, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках отравились 26 строителей из Узбекистана, один из них скончался, 23 были госпитализированы.

"Все пострадавшие в результате происшествия в Котельниках выписаны из медучреждений Подмосковья", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора РИА Новости сообщили, что отравившиеся строители возводили ЖК "Оранж парк". Объект, который строили рабочие, находится по адресу: Котельники, Опытное поле, владение 10/2.