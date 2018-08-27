В Тамбовской области хлопок газа обрушил три гаража

ВОРОНЕЖ, 27 авг — РИА Новости. Хлопок газа произошел в одном из гаражей города Котовск Тамбовской области, в результате чего обрушились три строения и погиб один человек, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна.

Информация об обрушении гаражных перекрытий по проспекту Труда в городе Котовск поступила спасателям в 23.50 мск в воскресенье. Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления МЧС, в результате хлопка газового баллона обрушились три гаража на площади 100 квадратных метров.

"После того как спасатели прибыли, они под обломками обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, причиной трагедии стал как раз хлопок кислородного баллона в том гараже, где находился потерпевший",- сказала Кярсна.

По ее словам, у следствия есть предварительные данные о том, что незадолго до трагедии в этом гараже компания расписала спиртные напитки.

"Потом все ушли, он (погибший) остался там один. Что произошло — теперь точная причина станет известна только после проведения ряда экспертиз. Нами предполагается, что это был кислородный баллон",- сказал собеседник агентства.

По словам Кярсны, следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего в рамках начатой доследственной проверки. Осмотр места происшествия только завершен.

Как рассказал РИА Новости представитель главного управления МЧС по Тамбовской области, в результате хлопка горения не было. Разбор обрушенных конструкций в настоящий момент завершен, погиб хозяин одного из гаражей 1977 года рождения. На месте происшествия работали 53 человека и 18 единиц техники.