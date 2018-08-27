В Ростовской области загорелся ангар на площади в тысячу "квадратов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар площадью в тысячу квадратных метров произошел в ангаре со старой сельскохозяйственной техникой в городе Семикаракорске Ростовской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

По его словам, кровля одноэтажного кирпичного здания по адресу улица Зеленая, 2 загорелась около 22.00 мск воскресенья. В здании находилась старая сельхозтехника.

"Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В 1.48 мск понедельника возгорание ликвидировано", — сказал собеседник. Никто не пострадал.