Электрики вернули свет более 40 тысячам человек в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. Электрики вернули свет свыше 40 тысячам человек в Уссурийске, говорится в сообщении "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

В воскресенье вечером Минэнерго проинформировало, что вследствие отключения автоматикой линии электропередачи "Уссурийск-2 – УМЗ" без электроснабжения остались около 41 тысячи бытовых потребителей Уссурийска.

"Сегодня ночью непогода стала причиной отключения ВЛ 35 кВ в городе Уссурийске, суммарная мощность отключения составила 9,46 МВт. В результате были погашены три подстанции, прекращено электроснабжение потребителей части г. Уссурийска. В течение часа электроснабжение всех бытовых потребителей было полностью восстановлено. Оставшиеся потребители были подключены к электроснабжению сегодня утром", — говорится в сообщении.

Ранее метеорологи предупредили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. В Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийске, Михайловском и Октябрьском районах — режим чрезвычайной ситуации.