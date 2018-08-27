Спасатели спустили с Эльбруса запросившую помощи альпинистку из Украины

НАЛЬЧИК, 27 авг – РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпинистку из Украины, которая подала фонариком сигнал о помощи с высоты более 5 тысяч метров, сообщили РИА Новости в Эльбрусском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что в 20.40 мск в воскресенье поступила информация, что на высоте 5250 метров на Эльбрусе (высота горы 5642 метра) незарегистрированная туристка из Украины подает фонариком сигналы о помощи, не может передвигаться самостоятельно.

"Спасатели спустили альпинистку вниз, с ней все нормально, никаких повреждений у спортсменки нет, она просто сильно устала и не могла идти", — сказал собеседник агентства.

В поисково-спасательных работах участвовали трое сотрудников Эльбрусского отряда.