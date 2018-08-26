На юго-западе Москвы автомобиль скорой помощи попал в аварию

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Фельдшер пострадал после столкновения машины скорой помощи с автомобилем Nissan на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренный служб столицы.

"Возле дома №32 на улице Дмитрия Ульянова произошло столкновение машины скорой помощи Mercedes и автомобиля Nissan. После столкновения "скорая" опрокинулась набок, пострадал фельдшер", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются. В пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали РИА Новости, что инцидент произошел около 21.00 мск, а также добавили, что уточняют, был ли в "скорой" в момент ДТП пациент.