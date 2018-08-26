В Татарстане столкнулись грузовик и грузовой поезд

КАЗАНЬ, 26 авг — РИА Новости. Грузовик столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Татарстане, три вагона сошли с рельсов, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
По информации главного управления МЧС России по Татарстану, водитель грузовика перед столкновением успел выпрыгнуть из кабины. Всего в составе поезда было 27 вагонов, все были пустыми. В результате происшествия задержки поездов нет, розлива топлива не произошло. Железная дорога является ответвлением от Куйбышевской железной дороги.