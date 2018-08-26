На трассе М-7 из-за дыма от лесного пожара ограничили скоростной режим

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Задымление в связи с природным пожаром в Петушинском районе Владимирской области наблюдается на трассе М-7 "Волга", сообщается на сайте Упрдор "Москва — Нижний Новгород" Росавтодора в воскресенье.

"Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Москва — Нижний Новгород" сообщает, что в связи с природным пожаром в Петушинском районе Владимирской области наблюдается задымление на трассе М-7 (участок с 104-го по 111-й километр)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ненормативной видимости (не более 700 метров) на указанном участке автодороги ограничен скоростной режим до 70 километров в час. "Организовано информирование о дорожной ситуации по 15-му радиоканалу. В сервисе "Яндекс.Карты" выставлены метки об ограничении скорости движения", — добавляется в сообщении.