Жителей горящего в Королеве дома разместят в доме культуры

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом здании в Королеве. 26 августа 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом здании в Королеве. 26 августа 2018

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пункт временного размещения людей для жителей горящего дома в Королеве организовали в доме культуры, сообщила пресс-служба администрации подмосковного города.

Многоэтажка, расположенная в Королеве на улице Ленинской, 4, загорелась рано утром, ближе к полудню областной главк МЧС сообщил о локализации пожара на площади 300 квадратных метров. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 10 человек, остальные жители вышли самостоятельно.

"Пункт временного размещения людей организован в ДК Юбилейный, улица Тихонравова, 19, в готовности пассажирский автобус Мострансавтво. Жители эвакуированы, погибших, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются",- говорится в сообщении.

На месте создан оперативный штаб, руководитель администрации и дежурный заместитель работают на месте.