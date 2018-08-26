Жителей горящего в Королеве дома разместят в доме культуры

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пункт временного размещения людей для жителей горящего дома в Королеве организовали в доме культуры, сообщила пресс-служба администрации подмосковного города.
"Пункт временного размещения людей организован в ДК Юбилейный, улица Тихонравова, 19, в готовности пассажирский автобус Мострансавтво. Жители эвакуированы, погибших, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются",- говорится в сообщении.
На месте создан оперативный штаб, руководитель администрации и дежурный заместитель работают на месте.