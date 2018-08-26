Из-за пожара в ТЦ Екатеринбурга эвакуировали около 500 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Гринвич" в Екатеринбурге из-за пожара, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.

"Сегодня утром из торгово-развлекательного центра "Гринвич" на улице 8 Марта в Екатеринбурге из-за пожара эвакуированы около 500 человек. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре позволили своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9.16 по местному времени (7.16 мск). Возгорание было потушено в течение 14 минут. По предварительной информации, загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже.

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало.