Из-за пожара в ТЦ Екатеринбурга эвакуировали около 500 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Гринвич" в Екатеринбурге из-за пожара, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9.16 по местному времени (7.16 мск). Возгорание было потушено в течение 14 минут. По предварительной информации, загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже.
Подписчик сообщает про скопление пожарных машин у Гринвича.. https://t.co/YHCT8VnrLH pic.twitter.com/3C2OqYxtTw— INBURG Екатеринбург (@inburgru) 26 августа 2018 г.
В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало.