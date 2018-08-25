Во Владимирской области солдат погиб на учениях, спасая сослуживца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Солдат-срочник Ярослав Лепин, призванный в армию из Нижнего Новгорода, погиб во время занятий по наведению паромной переправы через Оку во Владимирской области, сообщили РИА Новости в воинской части.

Инцидент произошел 23 августа на занятиях по тактико-специальной подготовке. Во время сброса понтонного звена двое военнослужащих не смогли его удержать и упали в реку. Один из них начал захлебываться. На помощь ему пришли двое сослуживцев. Лепин доплыл до места ЧП и сумел вытолкнуть тонущего из воды. В результате тонувшего солдата спасли, а вот сам Ярослав резко ушел под воду.

Найти рядового сначала пытались сами военнослужащие, затем к поискам подключились сотрудники МЧС Мурома. Тело Лепина нашли спустя два часа вдали от места происшествия, куда его унесло течением Оки.

Его представили к государственной награде (посмертно).