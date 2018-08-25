В Подмосковье пенсионер насмерть сбил трехлетнюю девочку

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пенсионер на легковом автомобиле сбил двух человек, в том числе трехлетнюю девочку, на пешеходном переходе в Ногинском районе Подмосковья, ребенок скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"ДТП произошло на пешеходном переходе в Ногинском районе. Легковой автомобиль сбил мужчину и трёхлетнюю девочку. От полученных травм девочка скончалась, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии", — пояснили в пресс-службе.

За рулём автомобиля сидел мужчина 1945 года рождения, с места ДТП он скрываться не стал. На месте работают сотрудники полиции.