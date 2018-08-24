Кузнецова просит проверить жалобы беременных на питание в СИЗО-6 в Москве

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит ФСИН проверить информацию о жалобах беременных женщин, содержащихся в московском СИЗО-6, на прекращение получения спецдиеты, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена.

"В связи обращением членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка направила запрос руководству ФСИН России о проверке информации, изложенной членами ОНК, о жалобах от содержащихся в СИЗО-6 беременных женщин на прекращение получения специальной диеты", — говорится в сообщении.

В аппарате омбудсмена отметили, что нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в исправительных или воспитательных колониях, организовано по нормам, установленным приказом министерства юстиции России №48 от 2016 года. В настоящее время нормы питания для беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, меньше, чем те, что применяются в колониях, кроме норм для грудных детей, так как они обеспечиваются питанием по нормам Минздрава.

Дополнительное питание, которое было ранее предусмотрено постановлением правительства РФ №205, будет включено в единые нормы для осужденных и подследственных, содержащихся в СИЗО. ФСИН России разработан проект приказа, который призван ликвидировать диспропорцию и уравнять нормы питания для подозреваемых и осужденных из числа указанных категорий, в настоящее время документ проходит межведомственное согласование, уточнили в пресс-службе.

"Отмена или сокращение специальной диеты для беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, может негативно повлиять на здоровье как матери, так и ребенка. Независимо от места нахождения, обстоятельств дети должны получать весь необходимый рацион, это их законное право. Мы обратимся в УФСИН за разъяснением", — говорит Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.