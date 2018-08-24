В Ростовской области главу отдела железной дороги задержали за взятки

ВОЛГОГРАД, 24 авг – РИА Новости. Начальник отдела погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением подозревается в получении подкупа и взятки за ускорение продвижения грузов по железной дороге, сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, 49-летний сотрудник железной дороги в 2012-2013 годах, занимая должность замначальника Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, получил от предпринимателя в качестве подкупа более 500 тысяч рублей за то, чтобы ускорить продвижение его вагонов с грузом. Когда стал начальником отдела организации погрузки и выгрузки, получил еще одну взятку.

"Работая в должности начальника отдела организации погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением… с 25 ноября 2016 года по 9 января 2017 года получил от предпринимателя взятку в сумме 740 тысяч рублей путем перечисления на банковские карты его супруги и сына за ускорение продвижения вагонов по железной дороге с грузами", — говорится в сообщении ЮСУТ СКР.

По данным ведомства, подозреваемый в получении подкупа и взятки в крупном размере задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.