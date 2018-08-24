В Москве задержали мужчину, который прооперировал ребенка на дому

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, который сделал двухлетнему мальчику операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что ребенок впал в кому в Новой Москве после операции, проведенной в домашних условиях. По данным Telegram-канала Mash, знакомого педиатра из Таджикистана родители пригласили на дом, чтобы сделать сыну обрезание.

"По подозрению в совершении данного противоправного деяния был задержан 54-летний житель Московской области. В настоящее время ребенку оказана необходимая помощь, его состояние расценивается как стабильное", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по статье "Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности". Мужчина находится под подпиской о невыезде.