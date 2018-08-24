БАРНАУЛ, 24 авг — РИА Новости. Врачи Республики Алтай оценивают состояние пострадавших в ДТП граждан Монголии как средней тяжести, тяжело пострадавших нет, сообщил РИА Новости диспетчер центра медицины катастроф региона.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла накануне поздно вечером на 659-м километре автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт", на спуске с перевала "Чике-Таман". В результате аварии пострадали 12 человек, все граждане Монголии.

"После ДТП в районную больницу Онгудая были доставлены 12 человек. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, тяжело пострадавших в аварии нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что все пострадавшие в ДТП будут доставлены вертолетом в Горно-Алтайск.

ГИБДД региона сообщает, что водитель, управляя личным микроавтобусом Istana, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В настоящее время по факту автомобильной аварии проводится проверка. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.

Перевал "Чике-Таман" — горный перевал на 659-м километре Чуйского тракта. Его высота составляет 1925 метров, подъем и спуск — 4 километра. Перевал является памятником природы, по нему проходит федеральная трасса М-52, ведущая до границы с Монголией.