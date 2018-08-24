Ливни, которые принес тайфун Soulik, подтопили дороги в Уссурийске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг — РИА Новости. Ливневые дожди, вызванные тайфуном Soulik, подтопили дороги в Уссурийске, сообщает администрация городского округа.

Ранее Примгидромет информировал, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. Власти Приморья ввели в крае режим повышенной готовности из-за двух тайфунов: Rumbia и Soulik. ГУ МЧС по Приморскому краю объявило экстренное и штормовое предупреждение.

В Уссурийске, как сообщают власти со ссылкой на Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождь начался ночью и закончится к 15.00 (08.00 мск).

"К 23 часам (16.00 мск) синоптики прогнозируют выход на территорию округа тайфуна Soulik. Он принесет интенсивные осадки до 15-49 мм. Ливень закончится до 4 часов утра (21.00 мск) 25 августа", — уточняют власти Уссурийска.

Отмечается, что сейчас все системы жизнеобеспечения городского округа работают в обычном режиме, значительного подтопления территорий не зафиксировано, но пострадали дороги.

"Подъем воды на реках округа привел к образованию переливов на дорогах, ведущих в село Утесное, Линевичи, Кугуки. Ограничено транспортное сообщение с Кроуновкой, там дежурят шесть спасателей Амурского спасательного центра, налажена лодочная переправа. В дома на улице Центральной можно проехать только на грузовом транспорте",- сообщает администрация городского округа.