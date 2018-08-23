СК опубликовал видео нападения на полицейских в центре Москвы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео нападения на двух полицейских в центре Москвы вечером в четверг.
Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, нападавший находится в реанимации.
На 48-секундном видеоролике, опубликованном на YouTube-канале ведомства, запечатлен момент стрельбы в полицейских, идущих по тротуару.
В течение 30 секунд нападавший хаотично отстреливался от правоохранителей. Также на видеозаписи четко видны неприцельные выстрелы силовиков, направленные в район ног злоумышленника. После чего нападавший попытался убежать, но после выстрела правоохранителей упал на землю.