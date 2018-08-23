СК опубликовал видео нападения на полицейских в центре Москвы

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео нападения на двух полицейских в центре Москвы вечером в четверг.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг мужчина беспричинно открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы. Он ранил одного полицейского, но был ранен ответным огнем и обезоружен. Злоумышленник был госпитализирован, пострадавшему полицейскому оказана помощь.

Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, нападавший находится в реанимации.

На 48-секундном видеоролике, опубликованном на YouTube-канале ведомства, запечатлен момент стрельбы в полицейских, идущих по тротуару.

В течение 30 секунд нападавший хаотично отстреливался от правоохранителей. Также на видеозаписи четко видны неприцельные выстрелы силовиков, направленные в район ног злоумышленника. После чего нападавший попытался убежать, но после выстрела правоохранителей упал на землю.