В отношении главы ФОМС Дагестана завели еще одно уголовное дело

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. По результатам прокурорской проверки возбуждено еще одно дело в отношении арестованного главы территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова, теперь он подозревается в причинении ущерба государству на сумму свыше 96 миллионов рублей.
Как сообщается на сайте прокуратуры Дагестана, установлено, что в 2015 году и. о. главы Махачкалы Сулейманов предоставил в собственность ОАО "Даггаз" земельной участок, находящийся в собственности республики, под производственные помещения, площадью 38 тысяч квадратных метров.
"В результате бюджету республики причинен ущерб на сумму свыше 96 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
По данному факту была проведена проведена прокурорская проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".