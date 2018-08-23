В отношении главы ФОМС Дагестана завели еще одно уголовное дело

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. По результатам прокурорской проверки возбуждено еще одно дело в отношении арестованного главы территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова, теперь он подозревается в причинении ущерба государству на сумму свыше 96 миллионов рублей.

Ранее Сулейманов был задержан правоохранительными органами в аэропорту Махачкалы. По данным СК, он подозревается в создании банды и афере на 210 миллионов рублей. В последствии он был заключен под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщается на сайте прокуратуры Дагестана, установлено, что в 2015 году и. о. главы Махачкалы Сулейманов предоставил в собственность ОАО "Даггаз" земельной участок, находящийся в собственности республики, под производственные помещения, площадью 38 тысяч квадратных метров.

"В результате бюджету республики причинен ущерб на сумму свыше 96 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту была проведена проведена прокурорская проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".