В центре Москвы открыли огонь по полицейским

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Неизвестный открыл огонь по полицейским дипломатических представительств в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"По адресу ул. Сивцев Вражек, дом 43, неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств, один из полицейских получил ранение", — пояснили в ведомстве.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате нападавший был ранен. В 500 метрах от места ЧП находится посольство Филиппин.

Пострадавшему сотруднику оказывают необходимую медицинскую помощь. Он получил ранение в ногу, его жизнь вне опасности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.