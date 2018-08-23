Два жителя Новороссийска пять дней дрейфовали в море, им грозит штраф

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Спасенным после пяти дней дрейфа в Черном море двум жителям Новороссийска грозит штраф за нарушение пограничного режима, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным пограничников, в середине августа пара из Новороссийска, купив надувную лодку, решила отдохнуть вдали от цивилизации и уже через два часа после покупки плавсредства отчалила от берега. По предварительным данным погранслужбы, полученным из объяснений пары, с собой молодые люди взяли алкоголь, и во время отдыха они уснули в лодке, а проснувшись через несколько часов, обнаружили, что их отнесло от берега. Как сообщается, в море молодые люди дрейфовали пять дней до тех пор, пока не были спасены подобравшим их греческим судном.

Как сообщили в пресс-службе, пограничникам подобранную в море пару экипаж греческого судна передал в районе Тамани, после чего они начали устанавливать их личности.

"В данном случае есть все признаки нарушения пограничного режима. Плавсредство не было зарегистрировано в пограничных органах, о выходе в море молодые люди не сообщили, это в том числе стало причиной того, что их там и не искали. В настоящее время идет проверка. Вопрос о привлечении их к ответственности пока решается", — рассказал представитель пресс-службы погрануправления.

Как ранее сообщала "Наша газета" из Новороссийска, новороссийцы Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян считают символичным, что капитан греческого судна, которое их спасло, носит имя Христос. По их словам, которые приводит издание, все время дрейфа вдоль черноморского побережья они молились, Христос же, напротив, в день, когда ребят подобрали в море, решил пропустить молитву и в момент их обнаружения находился на палубе.