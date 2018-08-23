Суд заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в Петербурге

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заочно заключил под стражу уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова — предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедшего в 2017 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам следователя, где именно сейчас находится Мухтаров, пока не установлено. С определенностью следствие может сказать только то, что у него нет российского гражданства и постоянного места жительства в РФ.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мухтарову меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию либо с момента задержания на территории РФ.

Мухтарову предъявлены обвинения в терроризме, незаконном хранении взрывчатки, а также в незаконном изготовлении бомб – всего по 12 преступлениям.

Уроженец Кара-Суйского района Кыргызстана Мухтаров считается главарем запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад*". По данным спецслужб Киргизии, он причастен к нескольким терактам на своей родине.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Взрыв в вагоне устроил смертник Акбаржон Джалилов — кроме него, погибли еще 15 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.