Перевернувшийся после парада в Курске танк Т-34 сняли на видео

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео падения танка Т-34 после парада в честь 75-летия разгрома советскими войсками нацистов на Курской дуге.

На опубликованных кадрах видно, как во время погрузки Т-34 соскочил с трала и перевернулся.

Ремонтники оперативно отвезли технику в пункт дислокации.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в результате инцидента механик-водитель не пострадал.

Военный парад в честь юбилея победы Красной армии в сражении на Курской дуге прошел в четверг на проспекте Победы. В мероприятии приняли участие более 1,5 тысячи военных и 78 единиц техники.

Битва на Курской дуге — самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. В битве участвовали, по разным данным, от двух до четырех миллионов человек, а также около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов. Это одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. После завершения битвы стратегическая инициатива в боевых действиях перешла на сторону советских войск.