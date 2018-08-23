Перевернувшийся после парада в Курске танк Т-34 сняли на видео

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео падения танка Т-34 после парада в честь 75-летия разгрома советскими войсками нацистов на Курской дуге.
На опубликованных кадрах видно, как во время погрузки Т-34 соскочил с трала и перевернулся.
Ремонтники оперативно отвезли технику в пункт дислокации.
Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в результате инцидента механик-водитель не пострадал.
Военный парад в честь юбилея победы Красной армии в сражении на Курской дуге прошел в четверг на проспекте Победы. В мероприятии приняли участие более 1,5 тысячи военных и 78 единиц техники.
Битва на Курской дуге — самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. В битве участвовали, по разным данным, от двух до четырех миллионов человек, а также около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов. Это одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. После завершения битвы стратегическая инициатива в боевых действиях перешла на сторону советских войск.