В школе в Бурятии после нападения подростков усилили меры безопасности

ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 23 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Меры безопасности усилены в школе Улан-Удэ, где в январе произошло нападение на учеников, сообщила в четверг уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"На днях я была в Бурятии, заезжала в школу, где было ЧП, и смотрела. Там оборудовано уже (здание) камерами видеонаблюдения, охрана присутствует, есть договора с частными охранными предприятиями, и иные форматы повышения безопасности (применены)", — сказала она журналистам в ходе поездки в Саратовскую область.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.