МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова — предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедшего в 2017 году, следует из данных на сайте Басманного суда.
Уроженца Кара-Суйского района Киргизстана Сирожиддина Мухтарова называют главарем международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад*" (запрещена в РФ). По данным госкомитета нацбезопасности Киргизии, он был одним из организаторов террористической атаки на посольство Китая в Бишкеке.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
По данным госкомитета нацбезопасности Киргизии, Сирожиддин Мухтаров является главарем международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад*" и причастен к нескольким терактам на территории этой республики.
*Террористическая организация, запрещенная в России.