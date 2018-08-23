МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова — предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедшего в 2017 году, следует из данных на сайте Басманного суда.

В картотеке суда указано, что Мухтарову было предъявлено обвинение в вербовке террористов (Ст. 205.1, Ч. 1 УК РФ), ему грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, сегодня суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении некого Мухтарова Б.М. — ему были предъявлены обвинения в терроризме, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их незаконном изготовлении – всего по девяти преступлениям.

Уроженца Кара-Суйского района Киргизстана Сирожиддина Мухтарова называют главарем международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад*" (запрещена в РФ). По данным госкомитета нацбезопасности Киргизии, он был одним из организаторов террористической атаки на посольство Китая в Бишкеке.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

По данным госкомитета нацбезопасности Киргизии, Сирожиддин Мухтаров является главарем международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад*" и причастен к нескольким терактам на территории этой республики.

*Террористическая организация, запрещенная в России.