Сахалинские врачи борются за жизнь младенца с ножевыми ранениями

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – РИА Новости. Младенец с ножевыми ранениями остается в реанимации в Сахалинской областной детской больнице, сообщили РИА Новости в четверг в региональном правительстве.

В среду ГУМЧС по Сахалинской области сообщило, что девочку, получившую ножевые ранения, самолетом перевезли из города Оха (север Сахалина) в областной центр Южно-Сахалинск для экстренной медицинской помощи. МЧС и СК сообщали, что возраст ребенка — 11 месяцев, но в правительстве уточнили, что девочка 10-месячная.

"Дальнейшее лечение доставленной из Охи десятимесячной девочки будет проходить в детской областной больнице. Сейчас она находится в реанимации. Состояние ее здоровья оценивается как стабильно тяжелое", – цитирует пресс-служба правительства представителей медучреждения.

Управление СК по региону сообщило в среду, что в Охе "скорая помощь" доставила в больницу младенца с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Как уточняло издание Sakhalin.info со ссылкой на местного жителя, ребенка поранил пятилетний старший брат. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.