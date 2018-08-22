Следствие завело уголовное дело после аварийной посадки самолета в Уфе

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Дело возбуждено после аварийной посадки самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings в Уфе, вернувшегося в аэропорт из-за возгорания двигателя, сообщается на канале СК РФ в Twitter.
"По факту авиационного инцидента, связанного с возгоранием одного из двигателей пассажирского самолёта ТУ-204 авиакомпании Red Wings, выполнявшего рейс "Уфа-Сочи", возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в сообщении.
По основной версии следствия, "причиной произошедшего стала техническая неисправность воздушного судна".