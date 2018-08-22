На Эльбрусе молния ударила в двух альпинистов

НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Два альпиниста пострадали от удара молнии при восхождении на Эльбрус, им на помощь вышли спасатели, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние другого средней степени тяжести.
На место происшествия вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.
Это вторая спасательная операция, которая проводится в Эльбрусском районе КБР в среду. Ранее сообщалось, что спасатели вышли на помощь альпинисту из Петербурга, который сломал ногу на высоте 3700 метров во время восхождения в ущелье "Кыртык".