На Эльбрусе молния ударила в двух альпинистов

НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Два альпиниста пострадали от удара молнии при восхождении на Эльбрус, им на помощь вышли спасатели, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 16.55 мск в среду поступила предварительная информация, что на высоте 4300 и 4200 метров на Эльбрусе ударила молния (электрический искровой разряд), в результате чего пострадали два альпиниста", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние другого средней степени тяжести.

На место происшествия вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Это вторая спасательная операция, которая проводится в Эльбрусском районе КБР в среду. Ранее сообщалось, что спасатели вышли на помощь альпинисту из Петербурга, который сломал ногу на высоте 3700 метров во время восхождения в ущелье "Кыртык".