Крымчанка украла 70 тысяч рублей у гадалки, которая предсказала ей прибыль

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Жительница Симферополя похитила у бабушки-гадалки 70 тысяч рублей после сеанса, на котором ей было предсказано скорое получение прибыли, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Крым.

Занимающаяся оккультными услугами 62-летняя жительница Симферополя сообщила в полицию о краже у нее 70 тысяч рублей. По подозрению в совершении кражи была задержана 32-летняя местная жительница.

"Со слов подозреваемой, с заявительницей она знакома давно и неоднократно обращалась к ней как к гадалке, та предсказывала ей судьбу на определенный период времени. После очередного сеанса, на котором 62-летняя гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из ее сумки", — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.