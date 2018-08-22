МАК создал комиссию по расследованию крушения самолета в Красноярском крае

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" в Красноярском крае, сообщается на сайте комитета.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что самолет разбился в 2,5 километрах северо-западнее села Вознесенка. Пилот погиб. Следователи по данному факту начали доследственную проверку. Как сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Яна Стрижова, пилот тестировал борт после ремонта.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.