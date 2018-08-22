В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей

ВОЛГОГРАД, 22 авг — РИА Новости. Три брата погибли в результате пожара в Волгоградской области, идет доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

По информации ведомства, в поселке Нежинский Ольховского района Волгоградской области днем сгорел частный дом.

По предварительной версии, когда начался пожар, в доме были трое детей, а их мать как раз отлучилась. Старший сын женщины первым заметил возгорание.

"Открыв входную дверь, 25-летний парень понял, что в жилище могут находиться его младшие братья, но зайти внутрь он уже не мог — огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям дома"- говорится в сообщении СУ СКР по Волгоградской области.

Молодой человек вызвал пожарных, но детей — 12-летнего мальчика и 11- летних братьев-близнецов — спасти не удалось.

По данному факту СК организована доследственная проверка