Суд продлил арест еще двух фигурантов по делу о пожаре в "Зимней вишне"

НОВОСИБИРСК, 22 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в среду продлил на месяц арест руководителя отвечавшей за обслуживание противопожарной сигнализации в сгоревшем ТРЦ "Зимняя вишня" компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и сотрудника компании Александра Никитина, сообщается на сайте суда.

"Удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Полозиненко И.В. Срок содержания под стражей продлен до 25 сентября 2018 года", — говорится в сообщении. Аналогичное решение суд принял в отношении сотрудника "Системного интегратора" Александра Никитина. Арест продлен до 26 сентября.

В понедельник суд на три месяца — до 24 ноября, продлил срок содержания под стражей технического директора "Кемеровского кондитерского комбината" (компания-владелец основной части здания сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня") Георгия Соболева, а во вторник — охранника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Сергея Антюшина.

Ранее в среду суд продлил на три месяца арест бывшего гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" Юлии Богдановой и бывшего гендиректора компании-арендатора сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок. Аналогичное ходатайство СК в отношении экс-начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой будет рассмотрено в четверг.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.