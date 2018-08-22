В Астраханской области более 26 тысяч человек остались без воды

ВОЛГОГРАД, 22 авг – РИА Новости. Более 26 тысяч жителей в 14 поселках Ахтубинского района Астраханской области остались без холодного водоснабжения из-за аварии на насосной станции, сообщает в среду ГУ МЧС по региону.

По данным экстренной службы, из-за порыва трубы 800 мм на насосной станции произошло отключение водоснабжения в Ахтубинском районе.

"Без холодного водоснабжения 14 населенных пунктов… района и заречная часть города Ахтубинска. Население водой обеспечено, техническое водоснабжение не отключено, в домах имеются колодцы с водой, количество населения 26249 человек, 4708 детей, социально-значимых объектов – 40", — говорится в сообщении МЧС по Астраханской области.

По данным ведомства, устранить аварию местные коммунальщики должны до конца суток. При необходимости для жителей района будет организован подвоз воды.