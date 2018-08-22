В Москве из-за поломки двигателя сел самолет "Уральских авиалиний"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Геленджика, приземлился в Москве с 2-часовой задержкой из-за неисправности двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Лайнер должен был прибыть в столичный аэропорт "Домодедово" 21 августа в 16:05 мск, но, согласно данным онлайн-табло аэропорта, добраться до Москвы пассажирам удалось лишь в среду, 22 августа, в 12:06.

Причиной задержки рейса стала техническая неисправность. "На воздушном судне, выполнявшем рейс U6-116 Геленджик – Москва была обнаружена техническая неисправность (незапуск двигателя). Задымление и возгорание двигателя отсутствовало. Неисправность была полностью устранена, и воздушное судно вылетело в Москву", – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В "Уральских авиалиниях" отметили, что всем 146 пассажирам были предоставлены все положенные услуги согласно федеральным авиационным правилам: размещение в гостинице, прохладительные напитки и горячее питание.