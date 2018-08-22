Следователи проводят проверку из-за аварийной посадки самолета в Уфе

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пассажирский самолет Ту-204, вылетевший из Уфы в Сочи, совершил экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя. В аэропорту работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Об инциденте с самолетом сообщил сайт уфимской воздушной гавани.

ЧП произошло в 5:06 по местному времени (3:06 мск). У Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс" на высоте 200 метров загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 204 пассажира, в том числе 41 ребенок, среди них — шестеро малолетних.

Пилоты приняли решение садиться, уведомили аэропорт и совершили аварийную посадку. Пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта Уфы отработали по аварийному плану, и спустя семь минут после посадки всех пассажиров эвакуировали по надувному спасательному трапу. В 5:22 по местному времени (3:22 мск) тревоге дали отбой.

Находившиеся на борту сняли аварийную посадку на видео. На кадрах видно, как из двигателя вырывается пламя, а затем его тушат спасатели в аэропорту.

С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи. Самолет отстранили от полетов.

Резервный борт

Эвакуированных разместили в аэропорту, им предложили напитки. Во время инцидента никто не пострадал, не было и жалоб.

Авиакомпания Red Wings организовала отправку пассажиров резервным бортом Ту-214. В 9:21 мск он вылетел в Сочи и в 12:02 уже прибыл туда.

При этом, по данным транспортной прокуратуры, некоторые отказались продолжить полет из Уфы.

Расследование

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в аэропорту работает следственно-оперативная группа.

"Что могло стать причиной возгорания двигателя, пока неизвестно. Самолет находится в аэропорту, его быстро потушили пожарные", — сказали РИА Новости в ведомстве.

Выяснением причин произошедшего также займется комиссия Росавиации, в работе которой принимают участие и сотрудники авиакомпании Red Wings.

Ведомство отмечает, что в процессе разбега самолета по взлетно-посадочной полосе произошел помпаж левого двигателя ПС-90А. Диспетчер аэродрома проинформировал экипаж о том, что визуально с земли наблюдает возгорание левого двигателя.

"При этом, по данным Red Wings, в кабине пилотов сигнализация о пожаре и система автоматического пожаротушения не сработали. Экипаж самолета предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности: включил в ручном режиме систему пожаротушения и через несколько минут произвел посадку в аэропорту вылета", — сообщила Росавиация.

В Red Wings, со своей стороны, отметили профессиональную и четкую работу экипажа самолета и командира воздушного судна Юрия Харьговского.

Эксперты, осмотревшие Ту-204, исключили попадание инородного предмета в двигатель, пишет Ufa1.

Скорее всего, дело в топливной системе или самом двигателе, отметили они.