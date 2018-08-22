РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В КБР будут судить трех фигурантов "дела чернобыльцев"

0880
© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молоток. архивное фотоСудебный молоток. архивное фото
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк

НАЛЬЧИК, 22 авг — РИА Новости. Следователи главного следственного управления СК России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в хищении более 270 миллионов рублей, выделенных в качестве компенсаций участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и НПО "Маяк", сообщает СКР.

Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 1986 год
© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в фотобанк
Чернобыль: неофициальная версия катастрофы
Ранее сообщалось, что в 2012 году ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС с помощью бывшей сотрудницы министерства труда и соцзащиты КБР Леры Алхасовой получили через суд компенсации за моральный ущерб от 1,2 до 1,5 миллионов рублей каждый. Было удовлетворено свыше 480 исков более чем на 600 миллионов рублей. Позже решения суда были признаны незаконными, а ликвидаторов обязали вернуть незаконно выплаченные им деньги. В ходе разбирательства были прекращены полномочия двух судей Нальчикского городского суда. Позже в отношении одной из них — Елизаветы Бечеловой было возбуждено уголовное дело. В 2017 году были осуждены две соучастницы хищения.

"По версии следствия, в 2010 году Алхасова, ранее занимавшая в минтруда КБР должности, связанные с контролем начисления компенсационных выплат "чернобыльцам", задумала похитить бюджетные деньги. К совершению преступления она привлекла Юрия Люева, а также председателя региональной общественной организации "чернобыльцев" Кучмезова и ряд других лиц, в том числе вступив в сговор с судьей Нальчикского городского суда", — говорится в сообщении.

В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Первые ликвидаторы Чернобыльской аварии: "Помню привкус металла во рту"
Как считают следователи, Алхасова, зная о том, что граждане не имеют законного права на компенсацию морального вреда, совместно со своей родственницей Залиной Алхасовой, а также судьей Нальчикского городского суда подготовили от их имени исковые заявления. По результатам их рассмотрения этим же судьей иски были удовлетворены и вынесены решения о взыскании денежной компенсации в пользу заявителей.

"Таким образом были похищены бюджетные средства в размере более 272 миллионов рублей, перечисленные во исполнение заведомо неправосудных и незаконных решений Нальчикского городского суда", — считает следствие.

По данным ведомства, фигуранты дела не признают вину и не возместили причиненный ущерб. "Более того, Кучмезов, пытаясь избежать ответственности за содеянное, в ходе следствия подкупил свидетеля обвинения", — уточняет следствие.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. "Расследование уголовного дела в отношении судьи продолжается", — отмечает ведомство.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена