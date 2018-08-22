В КБР будут судить трех фигурантов "дела чернобыльцев"

НАЛЬЧИК, 22 авг — РИА Новости. Следователи главного следственного управления СК России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в хищении более 270 миллионов рублей, выделенных в качестве компенсаций участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и НПО "Маяк", сообщает СКР.

Ранее сообщалось, что в 2012 году ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС с помощью бывшей сотрудницы министерства труда и соцзащиты КБР Леры Алхасовой получили через суд компенсации за моральный ущерб от 1,2 до 1,5 миллионов рублей каждый. Было удовлетворено свыше 480 исков более чем на 600 миллионов рублей. Позже решения суда были признаны незаконными, а ликвидаторов обязали вернуть незаконно выплаченные им деньги. В ходе разбирательства были прекращены полномочия двух судей Нальчикского городского суда. Позже в отношении одной из них — Елизаветы Бечеловой было возбуждено уголовное дело. В 2017 году были осуждены две соучастницы хищения.

"По версии следствия, в 2010 году Алхасова, ранее занимавшая в минтруда КБР должности, связанные с контролем начисления компенсационных выплат "чернобыльцам", задумала похитить бюджетные деньги. К совершению преступления она привлекла Юрия Люева, а также председателя региональной общественной организации "чернобыльцев" Кучмезова и ряд других лиц, в том числе вступив в сговор с судьей Нальчикского городского суда", — говорится в сообщении.

Как считают следователи, Алхасова, зная о том, что граждане не имеют законного права на компенсацию морального вреда, совместно со своей родственницей Залиной Алхасовой, а также судьей Нальчикского городского суда подготовили от их имени исковые заявления. По результатам их рассмотрения этим же судьей иски были удовлетворены и вынесены решения о взыскании денежной компенсации в пользу заявителей.

"Таким образом были похищены бюджетные средства в размере более 272 миллионов рублей, перечисленные во исполнение заведомо неправосудных и незаконных решений Нальчикского городского суда", — считает следствие.

По данным ведомства, фигуранты дела не признают вину и не возместили причиненный ущерб. "Более того, Кучмезов, пытаясь избежать ответственности за содеянное, в ходе следствия подкупил свидетеля обвинения", — уточняет следствие.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. "Расследование уголовного дела в отношении судьи продолжается", — отмечает ведомство.