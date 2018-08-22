В КБР будут судить трех фигурантов "дела чернобыльцев"

НАЛЬЧИК, 22 авг — РИА Новости. Следователи главного следственного управления СК России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в хищении более 270 миллионов рублей, выделенных в качестве компенсаций участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и НПО "Маяк", сообщает СКР.
"По версии следствия, в 2010 году Алхасова, ранее занимавшая в минтруда КБР должности, связанные с контролем начисления компенсационных выплат "чернобыльцам", задумала похитить бюджетные деньги. К совершению преступления она привлекла Юрия Люева, а также председателя региональной общественной организации "чернобыльцев" Кучмезова и ряд других лиц, в том числе вступив в сговор с судьей Нальчикского городского суда", — говорится в сообщении.
"Таким образом были похищены бюджетные средства в размере более 272 миллионов рублей, перечисленные во исполнение заведомо неправосудных и незаконных решений Нальчикского городского суда", — считает следствие.
По данным ведомства, фигуранты дела не признают вину и не возместили причиненный ущерб. "Более того, Кучмезов, пытаясь избежать ответственности за содеянное, в ходе следствия подкупил свидетеля обвинения", — уточняет следствие.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. "Расследование уголовного дела в отношении судьи продолжается", — отмечает ведомство.