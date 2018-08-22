Экс-глава омского Росприроднадзора получил 3,5 года колонии

НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Первомайский районный суд Омска в среду приговорил бывшего главу регионального Росприроднадзора Александра Щербакова к 3,5 года колонии за превышение полномочий, что повлекло экологический ущерб на общую сумму в 29 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года. После оглашения приговора фигурант уголовного дела заключен под стражу", — говорится в сообщении.

Щербаков обвинялся в совершении двух преступлений по статье УК РФ "превышение должностных полномочий, совершенное лицом с использованием служебного положения". Свою вину он не признал.

По данным СК РФ, в 2013 и 2014 годах Щербаков, зная о том, что ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" не имеют спецоборудования для утилизации особо опасных отходов, содержащих полихлордифенилы, и не могут выполнить такие работы без вреда для окружающей среды, подписал приказ о выдаче им соответствующей лицензии.

По данным прокуратуры, директор этих фирм на основе незаконно полученных лицензий в течение нескольких лет заключил с организациями в разных регионах России договоры по утилизации отходов общей массой около 248 тонн, имеющих в своем составе вещества, относящиеся к стойким органическим загрязнителям и имеющим первый класс опасности.

"Отравляющие вещества незаконно размещались на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей и других субъектов Российской Федерации. Незаконная выдача лицензий способствовала причинению указанными организациями земельному фонду РФ экологического вреда в размере около 29 миллионов рублей. Общая сумма экологического ущерба от действий ООО "ПП "Мерк" и ООО "Мерк" превысила 89 миллионов рублей", — сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, глава ООО "ПП "Мерк" и ООО "Мерк" уже осужден за нарушение правил обращения с опасными отходами на два года колонии общего режима с возмещением в доход государства более 89 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного ущерба.