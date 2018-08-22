СМИ назвали предварительную причину возгорания двигателя Ту-204

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Эксперты, осмотревшие аварийно севший в Уфе пассажирский Ту-204, исключили попадание инородного предмета в двигатель, пишет Ufa1.

Скорее всего, дело в топливной системе или самом двигателе, отметили они.

Лайнер с 204 пассажирами на борту вылетел из Уфы в Сочи рано утром в среду. Всего через несколько минут у него загорелся левый двигатель, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры вылетели в Сочи запасным бортом, а Росавиация и прокуратура начали проверку инцидента.